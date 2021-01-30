الرئيس عون تلقى اتصالا من ماكرون.. وتأكيد على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية بكل المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 18:40

الرئيس عون تلقى اتصالا من ماكرون.. وتأكيد على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية بكل المجالات

منذ 51 mins 30 January، 2021
عون وماكرون
لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه في الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

وجدد ماكرون للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي.

من جهته، شكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجددا الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية

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