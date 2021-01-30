الأمن الأفغاني يعلن اعتقال محمد مشهور نائب حاكم كابول التابع لحركة طالبان لاتهامه بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات عسكرية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 15:16

الأمن الأفغاني يعلن اعتقال محمد مشهور نائب حاكم كابول التابع لحركة طالبان لاتهامه بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات عسكرية (سبوتنيك)

منذ 12 mins 30 January، 2021
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