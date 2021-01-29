واعظي: لم نغادر الاتفاق النووي كي نعود اليه

علّق رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، رداً على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة ايران الى الاتفاق النووي، قبل عودة امريكا اليه، قائلاً ” لم نغادر الاتفاق لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما”. واضاف محمود واعظي في تصريح لـ”ارنا” الجمعة “لقد تفاوضنا واغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البداية، وما زلنا على نفس الموقف”.

وقال إن “من بين مطالب ترامب كانت فتح ملف الاتفاق النووي، ولا فرق لدينا بين إدارة ترامب أو بايدن، ونقول اليوم كما قلنا في السابق، اننا على موقفنا”.

المصدر: ارنا