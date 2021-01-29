مستشار الأمن القومي الأميركي: علاقاتنا بروسيا ستكون صعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 21:24

مستشار الأمن القومي الأميركي: علاقاتنا بروسيا ستكون صعبة

منذ 1 ساعة 29 January، 2021
علم روسيا والولايات المتحدة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الجمعة، أن “العلاقات الأميركية مع روسيا في عهد الرئيس جو بايدن، ستكون صعبة”. وقال سوليفان، متحدثاً في ندوة على الإنترنت بمعهد السلام في واشنطن، “أما بالنسبة لروسيا، فإن نهج الرئيس بايدن في هذه العلاقات يخلو من الأوهام، ومدروس جيداً، وعملياً. وستكون (العلاقات) مليئة بالتحديات وصعبة، لأن روسيا تشكل تهديداً في اتجاهات عديدة”.

وسرد المتحدث “عدداً من الاتهامات الموجهة لروسيا، بما في ذلك هجمات القراصنة، وقضية أليكسي نافالني، والتدخل في الانتخابات (الأميركية) ومكافآت مزعومة مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “تدرس الرد”.

وقال سوليفان متابعًا “ستنظر الولايات المتحدة في هذه المسائل، وتحاول معرفة مدى اتساعها ونطاقها، ثم تقرر كيف يمكننا الرد حينها، متى، وكيف نعتبر ذلك ضرورياً”.

المصدر: سبوتنيك

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