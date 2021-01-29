مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم واصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق ( المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 18:22

مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم واصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق ( المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 29 January، 2021
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