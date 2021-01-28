البيت الأبيض: تجميد صفقات أسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباتنا ومنها إنهاء الحرب في #اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 23:58

البيت الأبيض: تجميد صفقات أسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباتنا ومنها إنهاء الحرب في #اليمن

منذ 1 ساعة 28 January، 2021
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