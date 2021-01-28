“السياسي الأعلى” باليمن: لن نسمح بتمادي العدوان ونرحب بالخطوات الصادقة لإحلال السلام

أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن “الجمهورية اليمنية في الوقت الذي ترحب فيه بكل الخطوات الصادقة لإحلال السلام ولن تقف عاجزة عن الدفاع عن حق الشعب اليمني في العيش الكريم”.

واضاف المجلس الخميس “اليمن لن تسمح بتمادي العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال منع وصول المشتقات النفطية في ظل الصمت المدان للمجتمع الدولي خصوصا بعد توقف الكثير من المرافق الصحية والخدمية”.

ونوه المجلس “بالتضامن الخارجي مع اليمن والتفاعل الجماهيري لأبناء الشعب اليمني ضد الإرهاب الأمريكي بحق اليمنيين وأخر ذلك تصنيف أنصار الله ضمن ما يسمى قائمة الإرهاب”، واستنكر هذا التصنيف، ولفت الى أنه “يعبر عن أزمة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها وفشلها الذريع في المنطقة”.

وعبر المجلس عن اعتزازه “بما يقوم به الجيش اليمني واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير والجهوزية الدائمة لردع العدوان ومرتزقته”.

المصدر: موقع انصار الله