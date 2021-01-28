الكاظمي والخصاونة: لتعزيز مستوى التنسيق والعلاقات بين العراق والاردن

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره الاردني بشر الخصاونة على “أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستوى التنسيق وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة والعمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية”.

كما تم الاتفاق بين الكاظمي والخصاونة في بيان مشترك على “استثناء المنتجات العراقية والاردنية من اي نظام تسجيل للواردات، والاتفاق على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة”.

وأشار البيان الى “ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي، وتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام اخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة”.

المصدر: سومرية