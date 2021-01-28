وزارة الصحة في غزة: حالتا وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 17:24
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الصحة اللبنانية: تسجيل 76 حالة وفاة و3906 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزيرا الصحة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد يطلقان المنصة الوطنية لتسجيل الأسماء للتلقيح
الوزير حسن: أمل أن يتجاوب المواطن مع خطة التلقيح لرفع نسبته إلى ما يقارب ال80 بالمئة لتحقيق المناعة المجتمعية
الوزيرة الصمد: مهمتنا كوزارة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية نقل المعلومات إلى المواطن الذي يعود إليه اتخاذ قرار التلقيح
وصول 3 طائرات مساعدات طبية من مصر والجامعة العربية إلى لبنان
الوزير حسن خلال استقباله نظيرته المصرية: سنكون قادرين على تجاوز التحدي بتكاتف المجتمعات العربية لمكافحة الجائحة
الرئيس حسان دياب يطالب قائد قوة اليونيفيل في لبنان ستيفانو ديل كول بوضع حد نهائي للأعمال الإسرائيلية العدوانية على لبنان
عودة التوتر والمواجهات إلى شوارع طرابلس واعتداءات على السراي الحكومي في المدينة
تيار المستقبل: أيادٍ مشبوهة تعمل على اغراق طرابلس بالفوضى وهناك أمر مريب يذكر بمراحل الفلتان والاشتباكات غب الطلب
المستقبل: جهات حزبية وسياسية تسلقت أوجاع المواطنين ومولت مجموعات لتنفيذ أهداف مبيتة لعمليات تخريب الأملاك الخاصة والعامة
الأمن الداخلي: نحذر المخلين من الإعتداء على الممتلكات وسنضطر لاستخدام جميع الوسائل المشروعة للحفاظ على الاستقرار والأمن
القاضية غادة عون تدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإساءته الأمانة وتبديد الدولار المدعوم إضرارا بالمصلحة العامة
باسيل: على القضاء اللبناني مواكبة القضاء السويسري وعلى الحكومة أن تتحرك دبلوماسيا لإستعادة الأموال المهربة والموهوبة
المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر: مراقبو حماية المستهلك يدهمون شركات حليب الأطفال بمواكبة أمنية
مديرية حماية المستهلك: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في 5 مطاعم وتنظيم محضر بأحدها
هيئة الحشد الشعبي تعلن أن قواتها دمرت مقر قيادة "داعش" في صحراء الأنبار وأحبطت مخططا إرهابيا كبيرا
عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات العدو
القيادي في حركة الجهاد داود شهاب: سنتصدى لإرهاب الإحتلال وسنرد على أي اعتداء بالمثل
مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا: الوكالة بحاجة لأكثر من مليار دولار خلال 2021 لادارة خدماتها في فلسطين وسوريا
مجلس القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى 15 عاما وعبد الملك سلال 12 عاما
رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف: لا عودة للاتفاق النووي قبل رفع الحظر عن طهران
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد بلادنا فشل وسياسات العصا والجزرة لن تنفع بشيء
نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف: موسكو مستعدة لنقل وتصدير فائض اليورانيوم المخصب الإيراني
الإتحاد الأوروبي: الدبلوماسية هي سبيل حل صعوبات الإتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الأميركي يقول في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي إن واشنطن ملتزمة بأمن "اسرائيل"
وزير الخارجية الأميركي: إجراءات السعودية في اليمن سببت أسوأ أزمة إنسانية في العالم
القضاء الروسي يقرر إبقاء المعارض أليكسي نافالني قيد التوقيف حتى 15 شباط/فبراير والأخير يصف القرار بالتعسفي
الخارجية الروسية: نطلب من شركائنا الغربيين القلقين للغاية بشأن الديمقراطية في روسيا التركيز على حل مشاكلهم الخاصة
خبراء من منظمة الصحة العالمية يبدأون تحقيقهم الميداني في مدينة ووهان الصينية لتحديد مصدر فيروس كورونا
بكين ترفض تحذير واشنطن بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين وتتهم إدارة بايدن بالسعي لتسييس هذا التحقيق
فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية لكورونا
اللجنة الألمانية للتلقيح توصي بإعطاء لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص دون 65 عاماً فقط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: وباء كورونا يتراجع في بلدنا والأداء في روسيا أفضل منه في العديد من البلدان الأخرى
دراسة نشرها معهد أبحاث أسترالي: البرازيل أسوأ دولة في إدارة أزمة كوفيد-19 ونيوزيلندا الأفضل
منظمة السياحة العالمية: قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة في غزة: حالتا وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية
منذ 46 mins
28 January، 2021
الصحة بغزة
غزة
كورونا في غزة
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