وزارة الصحة في غزة: حالتا وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 17:24

وزارة الصحة في غزة: حالتا وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية

منذ 46 mins 28 January، 2021
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