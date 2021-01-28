الأردن يسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا

ارتفع بشكل ملحوظ، اليوم الخميس، عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

وأكد وزير الصحة نذير عبيدات، تسجيل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، بعد أن تم رصد 7933 إصابة بالفيروس و60 حالة وفاة بالفيروس.

وأوضح عبيدات أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات لا زالت تعتبر مقبولة إلى الآن.

وبين العبيدات أنه تم إجراء 30.792 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2.268.734 فحصاً منذ بدء الجائحة، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 25,8%.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 163.926 حالة، وقد بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 67.060 حالة.

وقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 1.969 حالة.

وأعلنت الوزارة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة هي 248 حالة، فيما غادرت 214 حالة المستشفيات بعد شفائها.

حيث بلغ عدد الحالات الإجمالي الذي يتلقى العلاج في المستشفيات حاليّاً 2.134 حالة، منهم 473 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وقد بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4.629 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 94.896 حالة.

المصدر: فلسطين اليوم