كركي: نشكر كل من ساهم بإصدار سندات خزينة بقيمة 200 مليار للضمان الاجتماعي

صدر عن المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، البيان الآتي: “عطفا على زيارتنا اليوم إلى معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني برفقة معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين، والبشرى السارة التي تلقيناها من معاليه بانه سوف يصدر سندات خزينة بقيمة 200 مليار ل.ل. لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالتنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي.

وعطفا على البيان الصادر عن وزارة المالية بهذا الخصوص يهمنا أن نزف إلى المضمونين وأصحاب المستشفيات بأن الصندوق سوف يباشر بتأدية التقديمات الصحية لجميع المضمونين وكذلك بإصدار السلفات المالية الشهرية للمستشفيات كالمعتاد فور حصوله على السندات من وزارة المالية خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذه المناسبة، يهمنا أن نشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي كان وما زال حامي حقوق وأموال الضمان والمضمونين منذ ما يقارب الأربعين عاما.

كما نتوجه بالشكر إلى معالي وزيرة العمل التي ومنذ توليها مهامها منذ حوالي السنة تقريبا تابعت بشكل دقيق و يومي كل ما يتعلق بالضمان الإجتماعي.

وفي الختام، نتوجه بالشكر الكبير إلى معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني الذي من خلال لقاءاتنا المتتالية معه ومنذ توليه منصبه أظهر حسا وبعدا إجتماعيا ووطنيا وإنسانيا”.

وللحقيقة، فإننا نقول لأول مرة في تاريخ الضمان يحصل الصندوق على مبلغ 300 مليار ل.ل. في أقل من 4 أشهر. فشكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير ونعاهد المضمونين بأننا سوف نبقى إلى جانبهم وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتأمين كافة تقديماتهم وليبقى الضمان صمام الأمان الإجتماعي في لبنان، وندعوهم إلى إلتزام أقصى درجات الحماية والحذر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ريثما تنجلي هذه الغيمة السوداء عن وطننا الحبيب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام