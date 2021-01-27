عُمان ترجئ موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب تأخر الشركة المصنعة في تسليم الشحنات

أعلنت وزارة الصحة العمانية الأربعاء، عن تأجيل تلقي الأشخاص الجرعة الثانية من لقاح “فايزر – بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، بسبب تأخر الشركة المصنعة في توريد الشحنات إلى السلطنة في المواعيد المتفق عليها. وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان عبر صفحتها الإلكترونية، “تأجيل موعد إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19، المنتج من قبل شركة فايزر – بيونتيك، لمن تلقوا الجرعة الأولى؛ وذلك بسبب تأخر الشركة المصنعة في توريد الجرعات المتفق عليها إلى السلطنة”.

وأوضحت الوزارة العمانية، أن “التأخير في تسليم اللقاح، لا يقتصر على سلطنة عمان فقط، وإنما يشمل جميع الدول المتعاقدة مع الشركة الأميركية – الألمانية، التي تجري عمليات توسعة لخطوط الإنتاج، بعد زيادة الطلب على اللقاح”.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، أن تأجيل الجرعة الثانية، “لا يؤثر على الفاعلية المرجوة”، استناداً على المصادر العلمية للمنظمات الدولية.

وكانت عُمان أجازت، في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، الاستخدام الطارئ للقاح “فايزر – بيونتيك” للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبينت وزارة الصحة العمانية أنها أصدرت ترخيصا لاستيراد لقاح “فايزر – بيونتيك” للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس للفئة العمرية، من 16 عاما فما فوق. وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، حتى اليوم، 133574 حالة؛ توفت من بينها 1525 حالة بسبب تداعيات المرض. كما بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء في السلطنة 126486؛ بواقع 95 بالمئة من إجمالي الإصابات.

المصدر: سبوتنيك