كورونا في الاردن.. تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الثلاثاء انه تم تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بوباء كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4248 وفاة و322241 إصابة.

وقالت الوزارة “الإصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي: 574 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 119 حالة في محافظة إربد، منها 12 في الرمثا، 66 حالة في محافظة البلقاء، 47 حالة في محافظة الزرقاء، 37 حالة في محافظة المفرق، 25 حالة في محافظة العقبة، 23 حالة في محافظة عجلون، 21 حالة في محافظة جرش، 14 حالة في محافظة مأدبا، 11 في محافظة الطفيلة، 6 حالات في محافظة الكرك”.

المصدر: وكالة معاً