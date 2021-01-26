كورونا في الاردن.. تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 19:34

كورونا في الاردن.. تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة

منذ 20 mins 26 January، 2021
علم الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الثلاثاء انه تم تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بوباء كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4248 وفاة و322241 إصابة.

وقالت الوزارة “الإصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي: 574 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 119 حالة في محافظة إربد، منها 12 في الرمثا، 66 حالة في محافظة البلقاء، 47 حالة في محافظة الزرقاء، 37 حالة في محافظة المفرق، 25 حالة في محافظة العقبة، 23 حالة في محافظة عجلون، 21 حالة في محافظة جرش، 14 حالة في محافظة مأدبا، 11 في محافظة الطفيلة، 6 حالات في محافظة الكرك”.

المصدر: وكالة معاً

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