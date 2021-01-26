إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في فرانكفورت والشرطة الألمانية تعتقل المشتبه به

أصيب 4 أشخاص الثلاثاء، بحادث طعن قرب محطة قطارات فرانكفورت وسط غرب ألمانيا، وتمكنت الشرطة من اعتقال مشتبها به في تنفيذ الاعتداء. وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء هجوم بسكين وقع صباح اليوم قرب محطة قطار فرانكفورت، ثلاثة منهم في حالة خطيرة”. وأوضحت الناطقة باسم الشرطة لـ “بيلد” أنه “على الفور تم تشغيل الإنذار في منطقة محطة قطار فرانكفورت، مضيفة “وخلال العملية تمكنا من اعتقال شخص”.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم الذي تم اعتقاله قد أصيب أيضًا خلال الهجوم ولكن بشكل طفيف، مشيرة إلى أن الهجوم وقع حوالي الساعة 9 صباحًا (بالتوقيت المحلي الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش). من جانبها قالت شرطة فرانكفورت، في بيان على تويتر، “تم الإبلاغ عن شخص قام بجرح عدة أشخاص آخرين؛ وتم إلقاء القبض عليه فورا”، مشيرة إلى أن “الملابسات الدقيقة للجريمة هي حاليا موضع تحقيق، وأنه لم يعد هناك أي خطر.

ويذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، العديد منها.

المصدر: سبوتنيك