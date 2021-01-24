هولندا: مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرات ضد حظر التجول

اندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة الهولندية ومتظاهرين ضد حظر التجول المفروض في البلاد لاحتواء فيروس كورونا، في مدينتي أيندهوفن وأمستردام.

وأشارت مصادر هولندية الى أن “عددا من المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر في أيدنهوفن”.

من جهته، قال وزير العدل والأمن الهولندي فرد غرابرهاوس “تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا”، وأضاف “الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد سياسة كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث أن بعض الأشخاص يستهدفون عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة”.

وبدأ حظر التجول في هولندا مساء السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.

المصدر: روسيا اليوم