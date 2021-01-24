أمير الكويت يعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2021 - 14:44

أمير الكويت يعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء

منذ 2 ساعة 24 January، 2021
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
الكويت - عربي وإقليمي

عيّن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الأحد، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء. وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” “أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم”.

وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف الأمور المستعجلة كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المصدر: روسيا اليوم

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