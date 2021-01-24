ايران: تطعيم الفئات الضعيفة بلقاح كورونا يبدأ قريباً

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا رئيسي أن “المتوقع بدء تطعيم الفئات الضعيفة وذات الاولوية بلقاح كورونا قريباً”. وقال رئيسي، في تصريح للقناة السادسة في التلفزيون الايراني “قناة خبر” مساء السبت، إننا “نتوقع في مرحلة اولى ان يتم البدء في غضون اسابيع بتطعيم الفئات ذات الاولوية والضعيفة في المجتمع بلقاح كورونا الذي سيتم استيراده”، مضيفاً أن “هذا اللقاح تم تأكيد جميع العمليات المتعلقة به وحصل على الشهادات ذات الصلة وسيرد الى البلاد قريباً”.

وتابع رئيسي أنه في المرحلة الثانية ستصل 16 مليونا و 800 الف جرعة من اللقاح الى البلاد عن طريق آلية “كوفاكس” حيث تم تسديد قيمتها البالغة 52 مليون دولار، قائلاً إن “ايران تأتي ضمن الاولويات في قائمة الصحة العالمية، و فور وصول اللقاحات سيتم تطعيم الفئات الهدف بها. وأوضح أن المرحلة الثالثة من توفير لقاح كورونا ستكون عن طريق “اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض)” ومؤسسة “رازي” التي حصلت على التراخيص اللازمة ومعهد “باستور” الذي دخلت تكنولوجيا لقاحه البلاد وان لم تحدث مشكلة ما سيدخل مرحلة الانتاج الوفير في غضون أشهر.

وصرح رئيسي أنه “لا توجد مدينة بالبلاد في الوقت الحاضر في الحالة الحمراء من حيث تفشي فيروس كورونا وقال: هنالك 19 مدينة في الحالة البرتقالية و 157 مدينة في الحالة الصفراء”. وتابع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا “في وقت ما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد الى نحو 500 حالة يوميا الا انه وفي ظل الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتغيير السلوك الاجتماعي فقد بلغنا هذه المرحلة (تحت المائة خلال الفترة الاخيرة) ولو دخل الفيروس البريطاني البلاد فاننا ملزمون بالتزام البروتوكولات الصحية بصرامة”.

المصدر: ارنا