الرئيس روحاني: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في ايران الشهر المقبل

قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، إن التطعيم ضد كورونا سيبدأ في البلاد في شهر شباط/فبراير القادم، مضيفا أن استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري حتى وصول اللقاح المحلي.

واضاف روحاني في كلمة له بجلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا، صباح اليوم السبت، “لقد مر على اكتشاف شيوع كورونا في البلاد ما يقرب من عام، وخلال هذه الفترة أمضى المواطنون اياما صعبة في ظل التباعد الاجتماعي واغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية، والمطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على هذا المرض المعدي الذي حصد أرواح أكثر من مليوني إنسان على مستوى العالم”.

وبشأن توفير اللقاح الداخلي أو الأجنبي للفيروس، أشار الرئيس روحاني الى انجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد، موضحا ان العام الايراني القادم الذي يبدأ في 21 آذار/مارس سيشهد انتاج ثلاثة انواع من اللقاح، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم.

كما أكد ان الحكومة تعمل بجد لتوفير اللقاح من الخارج خلال الاسابيع القادمة، وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال شهر شباط/فبراير القادم.

المصدر: وكالة ارنا