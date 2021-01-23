مصر تسجل 748 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2021 - 03:08

مصر تسجل 748 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 23 January، 2021
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، 748 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 752 إصابة و54 وفاة يوم الخميس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 160463 حالة من ضمنهم 125603 حالات تم شفاؤها، و8853 حالة وفاة”.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الحقيقي أعلى كثيرا من المعلن على الأرجح نظرا للمعدل المنخفض نسبيا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وعدم احتساب نتائج الفحوص التي تجرى بشكل خاص.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن مصر تتوقع بدء تسلم لقاحات “كوفيد-19” من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”، ومقره جنيف، في الأسابيع المقبلة.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة