تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين في صيدا ومنع التجمعات في سوق بيع السمك تحت طائلة الاقفال

تواصل القوى الامنية اجراءاتها والتشدد بتطبيق مقررات التعبئة العامة فسيرت دوريات وأقامت حواجز متنقلة.

وعملت دورية من امن الدولة وعناصر شرطة بلدية صيدا على فض التجمعات في سوق بيع السمك الميرة في صيدا لمخالفة قانون التعبئة العامة، وتم توجيه انذارات لاصحاب طاولات مزاد بيع السمك بعدما شهدت اكتظاظا للمواطنين مع عدم اتباع الشروط الوقائية، تحت طائلة اغلاق السوق. وأمهلوهم الى يوم غد لتصريف غلة السمك وتنظيم البيع تحت طائلة اقفال السوق بشكل نهائي طيلة فترة التعبئة.

وأقفلت دورية مقهى قرب فرع مصرف لبنان في المدينة بعدما تبين ان بداخله اربعة رواد، وجرى تسطير محاضر ضبط بالمخالفة تحت طائلة اقفال المقهى بالشمع الاحمر.

وقد شهد مدخل اوتوستراد صيدا الجنوبي عند نقطة الحسبة زحمة سير بسبب حاجز للقوى الأمنية، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين الذين لا يشملهم الاستثناء ولا يحملون إذونات خاصة بالخروج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام