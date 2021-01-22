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January 22 2021 - 07:52

أحوال الطرقات في لبنان

منذ 11 mins 22 January، 2021
طريق معاصر الشوف كفريا مقطوعة بالثلوج
لبنان

أفادت غرفة التحكم المروري أن:
– طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات حالياً
– الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
– طريق قرطبا – العاقورة – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
– طريق حدث الجبة – تنورين سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
– طريق تنورين – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
– عيناتا الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

*الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً:*
• كفرذبيان – حدث بعلبك
• المنيطرة – حدث بعلبك
• العاقورة – حدث بعلبك
• القبيات – الهرمل
• مرجحين – الهرمل
• جرد مشمش – مرجحين
• ترشيش – زحلة

المصدر: التحكم المروري

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