أحوال الطرقات في لبنان

أفادت غرفة التحكم المروري أن:

– طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات حالياً

– الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

– طريق قرطبا – العاقورة – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

– طريق حدث الجبة – تنورين سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

– طريق تنورين – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

– عيناتا الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

*الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً:*

• كفرذبيان – حدث بعلبك

• المنيطرة – حدث بعلبك

• العاقورة – حدث بعلبك

• القبيات – الهرمل

• مرجحين – الهرمل

• جرد مشمش – مرجحين

• ترشيش – زحلة

المصدر: التحكم المروري