ماكرون: الشعب الفرنسي اعتاد توجيه النقد لأي أحد يأخذ بزمام المبادرة محاولا دفع البلاد إلى الأمام

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس الشعب الفرنسي، قائلا إنه “اعتاد توجيه النقد لأي أحد يأخذ بزمام المبادرة محاولا دفع البلاد إلى الأمام”.

ولم يحدد ماكرون ما إذا كان يتحدث عن نفسه، لكن أحد معارضيه السياسيين قال إن التصريحات تظهر أن الرئيس الفرنسي يشعر بالأذى من انتقاده خلال فترة حكمه.

وفي حديثه إلى مجموعة من الطلبة والأكاديميين في جامعة باريس، قال ماكرون إنه يوجد في فرنسا “محاولات مستمرة لتصيد الأخطاء”.

وأضاف “أصبحنا أمة من 66 مليون ممثل ادعاء.. تلك ليست الطريقة التي تواجهون بها الأزمات أو تواصلون بها السير للأمام، الجميع يرتكب أخطاء كل يوم”.

المصدر: وكالة رويترز