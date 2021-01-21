قائد الجيش تفقد مرضى الوباء في المستشفى العسكري : تأمين أفضل الخدمات الطبية أولوية

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون المستشفى العسكري المركزي – بدارو ظهر اليوم، وجال في القسم المخصص لمرضى الكورونا واطلع على أوضاعهم الصحية.

وأكد قائد الجيش أثناء جولته “أن من أولويات قيادة الجيش تأمين أفضل الخدمات الطبية للعسكريين”، مشيرا إلى “أهمية حملات التوعية التي تنفذها المؤسسة العسكرية بالتوازي مع الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة إنتشار الوباء”.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي والتمريضي على تضحياتهم الكبيرة وجهودهم لمكافحة إنتشار الفيروس.

ودعا العماد عون العسكريين إلى “ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الجائحة مع ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي حفاظا على صحة عائلاتهم ومجتمعهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام