رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 16:34
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران (وكالة يونيوز)
منذ 32 mins
21 January، 2021
الاجهزة الامنية العراقية
العراق
تفجيرات بغداد
مصطفى الكاظمي
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