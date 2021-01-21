رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 16:34

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران (وكالة يونيوز)

منذ 32 mins 21 January، 2021
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