متظاهرون يحطمون مقر الحزب الديمقراطي في بورتلاند بولاية أوريغون بعد تنصيب بايدن رئيسًا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 13:52

متظاهرون يحطمون مقر الحزب الديمقراطي في بورتلاند بولاية أوريغون بعد تنصيب بايدن رئيسًا

منذ 40 mins 21 January، 2021
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