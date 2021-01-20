بالفيديو | الجيش الإيراني يواصل مناوراته لليوم الثاني على التوالي

واصل الجيش الايراني لليوم الثاني على التوالي، مناورات “الاقتدار 99” للقوة البرية التي بدات امس الثلاثاء، في سواحل مكران جنوب شرق ايران. وجرت المناورات بمشاركة ألوية مجوقلة وقوات خاصة وتدخل سريع مع الدعم والإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش على نطاق واسع في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق ايران.

وقال قائد قوات طيران الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، ان “وحداتنا تمكنت في المناورات من الكشف عن مواقع العدو الوهمي على السواحل”. وأضاف العميد قرباني ان “قواتنا تمكنت من اختبار منظوماتها ومروحياتها المحلية الصنع بنجاح وتمكنت من انجاز مهامها على اكمل وجه، وتمكنا من انجاز نقلة نوعية في العمل الجوي في المناورات”.

وتابع قائلاً: “انتهت مرحلة اضرب واترك المنطقة وقواتنا اليوم على استعداد لمواجهة العدو بشكل قاطع”. وتأتي هذه المناورات بهدف تقييم مستوى الجهوزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش لمواجهة التهديدات والنقل السريع للقوات من مناطق تواجدها الى مناطق العمليات وفقا للخطط المرسومة وسيتم خلالها تنفيذ مختلف انواع التكتيكات الابداعية بهدف تقييم المهارات المتعددة لالوية القوة البرية للجيش.

المصدر: يونيوز