غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات ودراجة نارية داخل نفق #المطار الثاني باتجاه #خلدة ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 12:28

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات ودراجة نارية داخل نفق #المطار الثاني باتجاه #خلدة ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 5 mins 20 January، 2021
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