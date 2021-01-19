أنور الخليل زار الراعي: لتأليف حكومة المهمة الانقاذية

زار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل الثلاثاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقال الخليل “كانت الزيارة للمعايدة بعيدي الميلاد ورأس السنة، ومناسبة كريمة للاستئناس بتوجهات وآراء البطريرك، وأجرينا جولة أفق شاملة”، وتابع “لمست من غبطته رغبته بالسعي المتواصل لخروج لبنان من الدوامة التي يعيشها، على أمل تأليف الحكومة القادرة على إنقاذ لبنان”.

واضاف الخليل “نشارك غبطته رأيه بضرورة تأليف حكومة المهمة الانقاذية لتتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان”، وأكد انه “من واجب جميع المسؤولين المبادرة وبذل الجهود المتواصلة للوصول الى الغاية المرجوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام