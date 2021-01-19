سقوط مفاجئ لطائرة مروحية تابعة للجيش الأميركي داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 13:16

سقوط مفاجئ لطائرة مروحية تابعة للجيش الأميركي داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سوريا

منذ 27 mins 19 January، 2021
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