اللواء باقري: افشال الحظر على البلاد يتطلب أن نكون أقوياء في جميع المجالات

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنه “إذا اردنا افشال الحظر على البلاد، يتعين أن نكون أقوياء في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية”.

وفي ملتقى لمدراء مؤسسة الحفاظ على نتاجات ونشر قيم الدفاع المقدس الاثنين، قال اللواء باقري إن “أهم دروس وتجارب الدفاع المقدس، هي ضرورة تحلي الشعب والقوات المسلحة بالقوة وهذا ما أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة مرارا وهو ان التعويل على ان يغير الاستكبار من استراتيجيته مجرد عبث لاطائل من ورائه”.

وقال اللواء باقري، إن “نهج الاستكبار وتوجهاته واستراتيجيته، تتمثل في العداء للشعب الإيراني والثورة الإسلامية، وكل من يعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها والصهاينة سوف يغيرون من موقفهم، فهو مخطئ تماماً”.

وأكد اللواء باقري أنه “إذا أردنا احباط الحظر، وهو ما أكده قائد الثورة، فإن السبيل يكون بتعزيز قوة الشعب الإيراني بكل أبعادها، يجب أن يكون الشعب الإيراني قوي في المجالات الاقتصادية والدفاعية والسياسية وعلي الصعيد الاجتماعي والثقافي والفضاء الإلكتروني، ويتعين على كل منا ومن موقع مسؤوليته، متابعة هذا الأمر وتنفيذه”.

المصدر: ارنا