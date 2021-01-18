علماء البحرين: العقوبات الاميركية على العتبة الرّضوية المقدسة استفزاز وقح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 18:34

علماء البحرين: العقوبات الاميركية على العتبة الرّضوية المقدسة استفزاز وقح

منذ 6 mins 18 January، 2021
علماء البحرين
علماء البحرين
البحرين - عربي وإقليمي

رأى علماءُ البحرين انَ العقوباتِ الاميركيةَ على العتبةِ الرَّضويةِ المقدسة، هي استفزازٌ غيرُ مسبوقٍ لمشاعرِ ملايينِ المسلمينَ وعدوانٌ وقِحٌ يتجاوزُ كلَّ المقرَّراتِ الأمميَّةِ في احترامِ المقدَّساتِ والرُّموزِ والمشاهدِ الدِّينية.

ودان علماءُ البحرين بشدَّةٍ التعدّيَ الصَّارخَ بوضعِ العتبةِ الرَّضويةِ المقدَّسةِ ومؤسساتِها على لائحةِ العقوباتِ الأميركيةِ الجائرة، نؤكِّدُ بأنَّ جنونَ هذه الإدارةِ المتغطرسةِ لنْ يحقِّقَ إلَّا تعميقَ الغضبِ لدى شعوبِ المنطقةِ وتصعيدَ روحِ الرَّفضِ للإستكبارِ الأمريكي الإرهابي.

المصدر: قناة المنار

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