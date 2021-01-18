وزارة الصحة: 13 حالة ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت في 16 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود ثلاث عشرة (13) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 16/01/2021 كالتالي:

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 2423 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام