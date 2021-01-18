وزارة الصناعة: شركة Cedars مملوكة من لبنانيين ولديها مصنعان في أميركا وكندا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 11:52

وزارة الصناعة: شركة Cedars مملوكة من لبنانيين ولديها مصنعان في أميركا وكندا

منذ 6 mins 18 January، 2021
وزارة الصناعة
لبنان

صدر عن وزارة الصناعة البيان الآتي:
“عطفا على بيانها المتعلق بالمنتجات التي تعتمد شعارات لبنانية، يهم وزارة الصناعة أن توضح أن ما أوردته عن ترويج منتجات تركية واسرائيلية بشعارات لبنانية، قد بدأ يتفاعل في لبنان والخارج، وصولا إلى تحقيق النتائج القانونية المرجوة. كما يهم الوزارة أن توضح أن شركة Cedars food لصناعة المنتجات الغذائية هي شركة مملوكة من لبنانيين ولديها مصنعان واحد في الولايات المتحدة الأميركية والثاني في كندا، ووردت صورة منتجاتها في البيان السابق سهوا فاقتضى التوضيح، مع التأكيد على أن وزارة الصناعة تدعم الصناعة اللبنانية في الخارج كما في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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