التحكم المروري:طريق #ضهر_البيدر و #ترشيش #زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 08:10

التحكم المروري:طريق #ضهر_البيدر و #ترشيش #زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

منذ 1 ساعة 18 January، 2021
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