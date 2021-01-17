متعاقدو المهني أعلنوا الاجتماع اليوم لاتخاذ القرار النهائي من الاضراب العام

أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان في بيان، أنه “بعدما عقد الاساتذة مندوبو المعاهد والمدارس الفنية والمهنية، لقاء موسعا ليل أمس عبر تطبيق zoom، ناقشوا فيه الخطوات الواجب اتخاذها للضغط من أجل إقرار إقتراح القانون الرامي لإحتساب العقد كاملا، وحيث أن التوجه العام كان مع إعلان الإضراب العام، تقرر توسيع حلقة الاتصالات اليوم لتشمل المعاهد كافة، لاخذ القرار بالاجماع من هذا الموضوع ليكون شاملا وفاعلا. حيث سيتم عقد اجتماع اليوم عند الثالثة والنصف عصرا لإعلان القرار النهائي الذي يتناسب مع تطلعاتنا جميعا في ظل المعاناة التي نتعرض لها جراء الازمتين الاقتصادية والوبائية. وبناء عليه نطلب من جميع المندوبين ومسؤولي اللجان في المحافظات متابعة التواصل مع زملائهم ليكون القرار جامعا وموحدا لان مصلحتنا واحدة وقضيتنا واحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام