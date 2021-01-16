فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو ايران للتراجع عن انتاج اليورانيوم

دعت دول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران السبت للتراجع عن إنتاج معدن اليورانيوم، مذكرة طهران “بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي”، حسب زعمها.

وقال بيان مشترك للثلاثي الأوروبي أن حكوماتهم “تعرب عن قلقها العميق حيال إعلان إيران التجهيز لإنتاج معدن اليورانيوم”. وتابع البيان أن “إيران ليس لديها غرض مدني وجيه لاستخدام معدن اليورانيوم، وأن إنتاجه له يحمل مضامين عسكرية خطيرة”، على حد تعبير البيان.

وذكّر البيان إيران “بالتزامها بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء الأبحاث حوله أو تطويره لمدة 15 عاما”. ودعت الدول الثلاث إيران “لوقف ذلك النشاط والعودة لالتزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي] دونما تأخير إن كانت جادة في رغبتها في الحفاظ على الاتفاق”.

المصدر: سبوتنيك