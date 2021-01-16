الفصائل الفلسطينية تلتقي بالقاهرة للتوافق على التفاصيل الفنية للانتخابات

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر أن “الفصـائل الفلسطينية ستلتقي خلال أسبوع في القاهرة لحل بعض الأمور الفنية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني التي أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بإجرائها. وقال ناصر، في مؤتمر صحافي عقده السبت، إنه “بناء على اتفاق مع الفصائل الفلسطينية تم إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والفصـائل ستلتقي، خلال أسبوع، في القاهرة لحل بعض الأمور الفنية الضرورية المتعلقة بالانتخابات”، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية كافة متجاوبة مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات.

وعرض ناصر الجدول الزمني للانتخابات العامة لعام 2021 بشقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل وتجرى بين يومي العاشر والرابع عشر من شباط/فبراير، لافتا إلى أن عملية التسجيل أساسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية سواء كمرشح أو كناخب. وتابع “عملية التسجيل ستكون بشكل إلكتروني، وهي متاحة منذ الآن على موقع لجنة الانتخابات المركزية”، لافتاً إلى أن المقدسيين ممن يحملون هوية مقدسية ويقيمون في القدس هم مسجلون تلقائيا في سجل الناخبين، داعيا جميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم.

ولفت إلى أن الانتخابات في القدس “ستجري كما جرت في 2006 على الأغلب وإن كنا نأمل بشكل أفضل”. وأضاف ناصر، أن النظام الانتخابي وفقا للقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى أن اللجنة ستقوم باتباع بروتوكولات وزارة الصحة بخصوص فيروس (كوفيد-19) في جميع مراحل العملية الانتخابية، لضمان سلامة المواطنين، والطواقم الانتخابية، لافتا إلى أن اللجنة ستوفر 2000 مركز اقتراع بهدف مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وقد أصدر الرئيس عباس، مساء أمس الجمعة، مرسومًا رئاسيًا بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار/مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري.

المصدر: سبوتنيك