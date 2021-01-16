إثيوبيا تنفي انتهاك المجال الجوي السوداني وتشير لوجود طرف ثالث وراء التوترات بين البلدين

نفى رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، انتهاك المجال الجوي السوداني، وذلك تعليقا على إعلان السودان قبل نحو يومين اختراق أجوائه، وذلك في ظل المناوشات والنزاع الدائر على الحدود بين الجارتين الإفريقيتين.

وقال رئيس الأركان الإثيوبي، في حوار الليلة الماضية مع شبكة “في أو أيه” الناطقة باللغة الأمهرية في إثيوبيا، “نعتقد أن هناك بعض العناصر داخل الحكومة السودانية تنفذ أجندة طرف ثالث ويقفون وراء التوغل في منطقة كانت تحت سيطرة القوات الإثيوبية”، مشددا على أن اثيوبيا ليست بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال، “ولكن إذا كان علينا الدخول في حرب، فسيتم ذلك علنا وليس في الخفاء”. ولفت القائد العسكري الإثيوبي إلى أن “”موضوع التوغل السوداني لا يمكن اعتباره احتلالا، وأرضنا لن تضيع”.

وأعلن السودان، الأربعاء الماضي، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لأجوائه وأدان هذه الأعمال التي وصفها بـ “العدائية” ومطالبا بعدم تكرارها، وذلك في ظل التوتر على الحدود بين الجارتين الإفريقيتين. وأكدت الخارجية السودانية أن اختراق المقاتلة الإثيوبية يعد تصعيدا خطيرا وغير مبرر ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب بمزيد من التوتر على الحدود.

المصدر: سبوتنيك