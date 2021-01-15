سلامي: مناورات الرسول الاعظم تميزت باستخدام تقنيات حديثة في توجيه الصواريخ

أكد قائد قوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “العمليات المشتركة للصواريخ والطائرات المسيرة في مناورات الرسول الأعظم الجارية وسط البلاد مؤشر على الارادة القوية للشعب الإيراني”، مضيفا ان “من مميزات هذه المناورات هو الاختبار الناجح لتقنيات حديثة في انظمة توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة والقيادة”.

ونقل المركز الإعلامي لقوات حرس الثورة عن سلامي قوله من ميدان المناورات ” لقد تم استخدام اعداد كبيرة من الطائرات المسيرة المقاتلة في المرحلة الاولى من المناورات التي جرت اليوم”، موضحاً أن “هذه الطائرات مجهزة بتقنيات حديثة في مجال السيطرة والتوجيه، واستخدام الذكاء الصناعي في بحثها عن الاهداف، الى جانب اطلاق صواريخ باليستية بدقة عالية في اصابة الهدف ، الامر الذي يمنح البلاد قوة دفاعية رادعة”.

وأضاف أن “ما تم انجازه اليوم يعبر عن الارادة الصلبة للشعب الإيراني في الدفاع عن قيمه السامية، ويجسد تصميم الجمهورية الاسلامية في الدفاع عن سيادتها الوطنية وحماية النظام الاسلامي المقدس في مقابل اعداء الاسلام وايران”. ورأى اللواء سلامي ان “هذا اليوم هو يوم جديد ومتفاوت لقوات الجو – فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية”، متقدما “بالتهاني والتبريكات لقائد الثورة الاسلامية الكبير والشعب الإيراني ولأصدقاء الثورة الاسلامية بهذا الانجاز الكبير”. وانطلقت المرحلة الاولى من مناورات الرسول الاعظم في نسختها الـ15 صباح الجمعة بإجراء عمليات مشتركة لاطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو – فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.

المصدر: ارنا