العميد حمدان: نأمل من النواب طرح ما يجري من تلاعب بالنقد في جلستهم

توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النواب في المجلس النيابي اللبناني أن”يطرحوا ما يجري على صعيد التلاعب بالنقد الوطني اللبناني عبر ما يسمونه بتسعيرة عصابة نقابة الصرافين والمنصات غير الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، وما يتداول به سعر الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية تحت عنوان ما يسمى بالسوق والسوداء، والغياب التام في ملاحقة هؤلاء من قبل القضاء اللبناني والمسؤول المباشر عن حماية لقمة عيش اللبنانيين من الناحية القضائية اللبنانية المالية المدعي العام المالي علي ابراهيم ومباحثه المالية”.

واضاف”لهم الشكر الجزيل المسبّق اذا واجهوا هذه المافيا، مافيا الصرافين، واذا لم يسمعوا وجع الناس، ويطرحوا في جلستهم المنعقدة هذا الموضوع، فهذا يؤكد المؤكد أنهم أصبحوا في قاع وادٍ سحيق والمواطن اللبناني بفقره وجوعه في وادٍ آخر”.

وختم “نذكرهم وهم عنه ليسوا بغافلين ما قاله أبو ذر الغفاري: “أعجب لامرئ لا يوجد في بيته قوت يومه ولا يخرج الى الناس شاهراً سيفه”.

المصدر: صفحة العميد حمدان