الصين تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2021 - 09:16

الصين تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 32 mins 15 January، 2021
الصين ستلقح شعبها مجانا ضد كورونا
أخبار دولية - الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ارتفاعاً من 138 إصابة قبل ذلك بيوم.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن 135 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية ومن بينها 90 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين و43 إصابة في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجع إلى 66 حالة من 78 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض “كوفيد-19” في البر الرئيسي الصيني 87988 حالة وظل إجمالي الوفيات مستقراً عند 4635.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة