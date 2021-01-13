الخارجية الأذربيجانية تتهم ارمينيا بـ”زرع الفتنة”

أعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية الأربعاء، عن استيائها من تصريحات وزارة الخارجية الأرمنية، متهمة يريفان “بتشجيع العداء على أسس كاذبة بدلاً من تشجيع التعايش بين الشعبين”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية “إن التصريح الذي لا أساس له من وزارة الخارجية الأرمنية بشأن ارتكاب مذابح في باكو(ضد الأرمن) في كانون الثاني / يناير 1990 يظهر أن هذا البلد يواصل … زرع الفتنة والعداء بين الشعوب. وبنشر هذا النوع من المعلومات، تهدف وزارة الخارجية الأرمنية إلى إخفاء الإبادة الجماعية التي نفذتها ضد سكان أذربيجان المسالمين، وسياسة التطهير العرقي “.

ووفقا للبيان “هذا يدل على النوايا الحقيقية لهذا البلد. وزارة الخارجية الأذربيجانية ترفض التصريحات التي لا أساس لها من وزارة الخارجية الأرمينية وتدعو هذا البلد للعمل وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها على أساس البيانات الثلاثية الموقعة في 10 تشرين الأول/نوفمبر 2020 و 11 يناير 2021 ومبادئ سيادة القانون الدولي”.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأرمنية قد أصدرت بياناً قبل ذلك، بمناسبة الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للأرمن في باكو عام 1990 ، أشارت فيه إلى أن منظميها “لم يقدموا للعدالة بعد”، إذ صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، نهاية أيلول/سبتمبر 2019، أنه “لا توجد مشاكل لدى الأرمن على أراضي أذربيجان، فهناك الآلاف منهم في الجمهورية ، وهم مواطنوها”.

المصدر: سبوتنيك