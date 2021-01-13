وزارة الصحة: 23 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 9 و11 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9 و11 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين (23) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 1572 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 11/01/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)”.

المصدر: بريد الموقع