توقيف شخصين على خلفية سرقات في منطقة ذوق الحصينة عكار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “جرى تداول خبر، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول عدة سرقات في منطقة ذوق الحصينة – عكار.

بنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت بتاريخ 5-1-2021 من توقيف مشتبه به في بلدة الحاكور – حلبا، ويدعى:

– م. ح. (مواليد عام 1996، لبناني). وضبط بحوزته سكين (6 طقات).

بالتحقيق معه، اعترف بتشكيله عصابة سرقة، وبقيامه -بالاشتراك مع آخرين- بعدة سرقات. كما اعترف بأنه يقوم بشراء المسروقات من المدعو: خ. ج. (مواليد عام 1988، لبناني) ثم يقوم ببيعها.

بعد عملية رصد وتعقب استمرت لمدة /48/ ساعة، تم تحديد مكان تواجد الأخير في محلة عرقا، حيث قامت قوة من المفرزة بتاريخ 8-1-2021 بمداهمته وإلقاء القبض عليه.

أودع الموقوفان مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام