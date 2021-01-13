مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة للمنار: إذا واصلنا الاستهتار الجاري سيُضرب بنا المثل لنصبح نموذجا لتفشي الوباء

قال مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة الدكتور جوزيف الحلو اننا “لم نفقد السيطرة بعد ولا زلنا قادرون على مساعدة الناس وتأمين الأسرة”.

واوضح في حديث لقناة المنار انه “إذا واصلنا الاستهتار الجاري سيُضرب بنا المثل لنصبح نموذجا لتفشي الوباء”، مشيراً الى ان” بعض المستشفيات الخاصة تأخرت في تجهيز أقسام مخصصة لمرضى كورونا”، مناشداً “المواطنين للإلتزام بالاجراءات، والدولة لمساندة المستشفيات وتوسعتها”، لافتاً الى ان “الوزارة كانت ولا تزال إلى جانب المستشفيات الخاصة”.

وحول موضوع المستشفيات الميدانية كشف الدكتور الحلو ان “طواقم طبية تابعة للمستشفيات ستديرها وستكون جاهزة لاستقبال المرضى قريبا”.

وحذر الحلو في حديثة المواطنين داعيا إلى شراء الأوكسيجين من الوكلاء القانونيين لأن هناك مواد مغشوشة في السوق، ناصحاً بالالتزام بارتداء الكمامة لكي نصل الى الطريق السليم

المصدر: موقع المنار