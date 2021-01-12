لبنان القوي: ندعو الحريري ليستأنف عمله باسرع وقت بعيدا عن اي تأثيرات

دعا تكتل “لبنان القوي” رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيدا عن اي تأثيرات والتزاما بالقرار السيادي اللبناني، وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ.

واوضح التكتل في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل “أنه ينتظر ان يبادر رئيس الحكومة المكلف الى التواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون اصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها”.

ودعا التكتل “اللبنانيين الى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للدفاع لمواجهة جائحة كورونا لأن لبنان دخل مرحلة الخطر بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى وتزايد المصابين بصورة مضطردة. وفي مقدمة الاجراءات المطلوبة التزام عدم التجول واحترام التباعد وارتداء الكمامة والتزام معايير النظافة العامة”، مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية مدعوة للتشدد في قمع المخالفات لأن التراخي سيزيد من الإصابات علما بأنه لن يكون باستطاعة لبنان ان يؤمن اللقاح لجميع المواطنين في وقت قريب”.

وكرر دعوته “حكومة تصريف الأعمال لتتحمل مسؤولياتها في ترشيد الدعم بما يحمي مئات آلاف اللبنانيين الذين اصبحوا تحت خط الفقر، من دون إفراغ لبنان مما يملكه من احتياط العملات الاجنبية”، مؤكدا ان “رفع الدعم هو من مسؤولية السلطة التنفيذية ‏التي بإمكانها التعاون مع السلطة التشريعية لكي لا تجد هذه الاخيرة نفسها مضطرة للتدخل من اجل تطويق الأزمة”.

وشدد على “تطبيق قانون الدولار الطالبي”، محذرا من “محاولات الالتفاف عليه بوضع العراقيل سواء من جانب المصارف او من جانب المصرف المركزي”، مؤكدا ان “المسألة تتصل بالطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يعانون لتأمين متطلبات التعليم والحياة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام