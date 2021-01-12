التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة في محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 15:12
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وسائل اعلام اميركية: مكتب التحقيقات الفدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر الى واشنطن في 16 كانون الثاني
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رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:لا يمكننا الانتظار لان ينهي ترامب ولايته فقد يحدث اضرارا خلال الايام المتبقية
الخارجية الامريكية تعيد تصنيف كوبا في قائمة الدول الراعية للارهاب وتتهمها بتقديم دعم لاعمال الارهاب الدولي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة في محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة
منذ 36 mins
12 January، 2021
أنفاق المطار
خلدة
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