التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة في محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 15:12

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة في محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة

منذ 36 mins 12 January، 2021
أخبار موقع المنار

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