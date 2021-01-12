الشيخ ياسين: لضرورة التزام اجراءات الاغلاق والوقاية والتمسك بسلاح المقاومة

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح، الجهات المعنية والشعب، بالالتزام الكلي لاجراءات الوقاية، بعدما وصلت الامور الى حد جنوني في اهمال مصلحة الوطن وفي اهمال حفاظ الناس على صحتهم وحياتهم”، معتبرا ان “مشاهد الامس في أكثر من منطقة، تعكس عدم الوعي الشعبي لخطورة تفشي هذا الوباء، وتؤشر الى اسلوب انتحار جماعي لدى المواطنيين غير المبالين، ويؤكد انشغال المسؤولين عن مصلحة الناس بمصالحهم الشخصية والاحتفاظ بما نهبوه من مال الشعب، وتلهيهم بالحفاظ على حصصهم دون خوف من ردة فعل شعبية تأخرت كثيرا وهذا نتيجة خوف الشعب اللبناني من فتنة”.

وقال “يؤسفنا ان عدم المسؤولية وعدم الوعي عند الشعب، يقابلها عدم المسؤولية وعدم الوعي وعدم الاهتمام عند بعض الفئات السياسية، التي تعرقل تأليف حكومة انقاذ في هذا الظرف الدقيق”.

وأضاف”إن الاصوات الرافضة لتأسيس بنية جديدة يرتكز عليها لبنان نظاما وادارة، تؤكد على ارتباط ذلك البعض، بمشاريع خارجية تريد الانتقام من لبنان، الذي كسر بمقاومته وجيشه وشعبه يد الاحتلال الصهيوني”.

وتابع “نستغرب كيف لم ير بعض المتشدقين بالسيادة، الخروقات الصهيونية المتنوعة في اليومين الماضيين، والتي وصلت حد تنفيذ غارات وهمية فوق العاصمة ومناطق في جبل لبنان، ناهيك عن الخروقات اليومية في سماء الجنوب وبحره”.

وناشد الشيخ ياسين اللبنانيبن، ودعاهم الى “تحمل مسؤولياتهم الدينية والاخلاقية والانسانية، والالتزام الحازم لاجراءات الاغلاق والوقاية حتى لا نصل لساعة ندم يوم لا ينفع الندم، وكما نناشدهم التمسك بسلاح المقاومة الذي وحده مع الجيش يحمي لبنان ويمنع العدو الصهيوني من العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام