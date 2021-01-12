بلومبيرغ: دويتشة بانك ومصرف سيغنيتشر يتخليان عن التعامل المالي مع ترامب بعد اقتحام الكونغرس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 10:00

بلومبيرغ: دويتشة بانك ومصرف سيغنيتشر يتخليان عن التعامل المالي مع ترامب بعد اقتحام الكونغرس

منذ 18 mins 12 January، 2021
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