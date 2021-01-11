“الاعلى للدفاع” يبحث الوضع بظل تفشي كورونا.. والرئيس عون: لاعلان حالة طوارىء صحية

اجتمع المجلس الاعلى للدفاع في لبنان الاثنين برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد بظل تفشي وباء كورونا في مختلف المناطق اللبنانية.

وحضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والعديد من الوزارء والمسؤولين المعنيين.

وفي بداية الاجتماع، قال الرئيس عون “المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا”، ودعا الى “اعلان حالة طوارىء صحية في البلاد لمواجهة تمدد وباء كورونا”.

بدوره، قال الرئيس دياب “بكل أسف، نحن أمام واقع صحي مخيف”، وتابع “وباء كورونا أفلت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين”، واضاف “أيضا، فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر”.

واوضح دياب “اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله”، وتابع “أنا أكيد أنكم حرصاء على أهلكم اللبنانيين وستقومون بدوركم”.

وسبق الاجتماع خلوة بين عون ودياب تم في خلالها البحث في مستجدات الاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام